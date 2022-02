Ukrainische Flüchtlinge am Grenzübergang Meyka in Polen (imago/ZUMA Wire/Dominika Zarzycka)

Wie der Grenzschutz mitteilte, kamen alleine heute mehr als 73.000 Ukrainer nach Polen. Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR trafen in Ungarn fast 85.000 Flüchtlinge aus der Ukraine ein. In mehreren Grenzstädten wurden Aufnahmezentren eingerichtet. In Italien rief die Regierung wegen der erwarteten Flüchtlingszahlen bis Jahresende den Notstand aus. Damit können in bestimmten Fällen Sofortmaßnahmen ohne vorherige Beratungen im Parlament getroffen werden. In Italien lebt eine große ukrainische Gemeinde von geschätzt etwa 250.000 Personen.

Auch aus deutschen Bundesländern kommen Meldungen über erste eintreffende Flüchtlinge.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.