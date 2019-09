Getrennt lebende Elternteile zahlen den Unterhaltsvorschuss vom Staat in den meisten Fällen nicht zurück.

Das geht aus Zahlen hervor, die Bundesfamilienministerin Giffey in Berlin vorgestellt hat. In mehr als 60 Prozent der Fälle können die Behörden demnach kein Geld zurückfordern, weil das Einkommen der Betroffenen nicht ausreicht. Weitere 26 Prozent der Unterhaltspflichtigen zahlten nicht oder nicht vollständig, obwohl das entsprechende Einkommen vorhanden sei.



Seit der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschusses vor zwei Jahren hat sich die Zahl der Fälle fast verdoppelt. Inzwischen tritt der Staat bundesweit für rund 800.000 Kinder in Vorleistung. Das Geld wird an Alleinerziehende gezahlt, die vom anderen Elternteil keine Unterstützung erhalten. Seit der Reform gibt es die Leistung nicht nur bis zum zwölften, sondern bis zum 18. Lebensjahr.