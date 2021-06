Die Mehrheit der Deutschen sieht die Meinungsfreiheit in Gefahr.

Eine Umfrage des Allensbach-Instituts belegt, dass nur noch knapp die Hälfte aller Deutschen der Ansicht ist, die politische Meinung frei äußern zu können. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zitiert aus der Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach. Demnach verzeichnen die Statistiker den in dieser Frage mit Abstand niedrigsten Wert seit den ersten Erhebungen im Jahr 1953.

Kritische Themen Islam, Patriotismus und Gleichberechtigung

44 Prozent der Befragten gaben an, sie hätten das Gefühl, es sei besser, mit Äußerungen vorsichtig zu sein. 59 Prozent nannten den Islam als ein Thema, bei dem man sich eher zurückhalten müsse. Laut dem Bericht sagten 28 Prozent dasselbe über "Vaterlandsliebe und Patriotismus" und 19 Prozent über die Gleichberechtigung von Frauen.

Anhänger von Union und Grünen sehen noch am meisten Meinungsfreiheit

Das individuelle Gefühl zum Zustand der Meinungsfreiheit hängt dabei offenbar auch davon ab, welcher Partei sich die Befragten nahe fühlen. Am positivsten bewerteten Sympathisanten von Grünen und Union die Lage der Meinungsfreiheit in Deutschland. Anhänger aller anderen im Bundestag vertretenen Parteien gehen der Umfrage zufolge mit Meinungsäußerungen eher vorsichtig um. Diese Tendenz ist bei Sympathisanten der AfD am stärksten ausgeprägt: Von ihnen sind nur 12 Prozent der Ansicht, zu ihrer Meinung in der Öffentlichkeit stehen zu können.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.