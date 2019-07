Mieterinnen und Mieter in Deutschland sind einer Umfrage des Allensbach-Instituts zufolge weniger zufrieden mit ihrer Wohnsituation als noch vor drei Jahren. Die große Mehrheit der Befragten glaubt, dass die Politik dem Thema nicht genug Aufmerksamkeit schenkt. In Auftrag gegeben hatte die Untersuchung die Immobiliengesellschaft Wertgrund.

Der sogennante Mieterzufriedenheitsindex wird auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet und ist von 72 Punkten 2016 auf einen Wert von 67 Punkten in diesem Jahr gesunken. Das bedeutet einerseits, dass die große Mehrheit der Mieter trotz der aktuellen Debatte um steigende Mieten insgesamt zufrieden ist mit der Wohnsituation. Es ist aber auch eine deutliche Verschlechterung von minus 6,9 Prozent.

Finanzielle Belastungen weniger ausschlaggebend

Grund für die Bewertung sind offenbar nicht in erster Linie höhere Kosten für die Wohnungen. Der Studie zufolge schlagen sich die finanziellen Belastungen als eine von acht Komponenten zwar nieder, einen größeren Einfluss hätten aber andere Themen: Viele Mieter ärgerten sich offenbar über den technischen Zustand der Wohnung und sind mit den Leistungen der Hausverwaltung zunehmend unzufrieden.



Über die genauen Gründe, warum das so ist, gibt der erhobene Datensatz keinen Aufschluss. Studienautor Petersen sagte gegenüber dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", es könne sein, dass mit den hohen Mietpreisen auch die Ansprüche an die Qualität des Wohnens gestiegen seien. Außerdem könne die Mietpreisbremse dazu geführt haben, dass Wohnungseigentümer weniger in Verwaltung und Reparatur investierten.

Eigentümer sind zufriedener

Der Großteil derjenigen, die als Eigentümer in den eigenen vier Wänden leben, ist mit der Wohnsituation übrigens zufrieden. Konkret sind es 94 Prozent der Befragten. Positiv wird auch die Entwicklung beim Thema Wohnungseinbrüchen gesehen. Davor hätten Mieterinnen und Mieter im Vergleich zur letzten Erhebung nun weniger Angst. Grund dafür sei die seit einigen Jahren sinkende Zahl von Einbrüchen, die sich auch in den Kriminalitätsstatistiken niederschlage, erklärte Petersen.

90 Prozent glauben: Politik sollte mehr tun

Die große Mehrheit der Befragten ist der Auffassung, dass die Politik zu wenig für bezahlbaren Wohnraum unternehme. Nur zehn Prozent glauben, dass das Thema "Wohnen" die Aufmerksamkeit bekomme, die es verdiene.



Das Institut für Demoskopie Allensbach hat deutschlandweit 1.308 repräsentativ ausgewählte Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer zu ihrer Wohnzufriedenheit befragt. In die Bewertung fließen insgesamt acht Die nächste Studie ist für 2021 geplant.