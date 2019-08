Schweizer Forscher haben einen Impfstoff gegen eine Katzenhaar-Allergie entwickelt.

Der Immunologe Martin Bachmann sagte dem Deutschlandfunk, dass die Katzen gegen ein bestimmtes Allergen geimpft würden und nicht der betroffene Mensch. Ursache für die Allergie sei ein körpereigenes Protein der Katze und nicht das Haar. Das Protein komme vor allem im Speichel vor und gelange an das Katzenfell, wenn sich das Tier säubere.



Eine Forschungsgruppe an der Uni Zürich hat Katzen geimpft, wodurch Antikörper die Allergene im Tier binden konnten. Der Impfstoff wurde an 70 Tieren getestet. Die allergischen Symptome beim Menschen seien dadurch reduziert worden, sagte Bachmann. Außerdem habe der Besitzer seine Katze mehr gestreichelt. Für die Katze hatte die Impfung den Angaben nach keine Nebenwirkungen. In spätestens drei Jahren soll das Mittel auf den Markt kommen.



