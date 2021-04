Viele sind entsetzt, andere applaudieren: Die Kritik von rund 50 Schauspielerinnen und Schauspielern an der Corona-Politik der Bundesregierung schlägt hohe Wellen.

Die SchauspielerInnen könnten sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben, twitterte Moderator Tobias Schlegl, der auch Notfallsanitäter ist. Der Schauspieler Marcus Mittermeier kommentierte, er sei froh, dass ihn niemand gefragt habe, ob er bei der Aktion mitmachen wolle. Nora Tschirner nannte die Aktion "unfuckingfassbar", Elyas M'Barek sprach von Blödsinn. Heike Makatsch, die zunächst ebenfalls ein Video veröffentlicht hatte, zog es heute früh wieder zurück. Sie erkenne die Gefahr, die von der Corona-Pandemie ausgehe. Sie wolle niemals das Leid der Opfer und ihrer Angehörigen schmälern und sie dadurch verletzen, schrieb Makatsch auf Instagram. Der Medienjournalist Stefan Niggemeier sprach von einem Dammbruch: Die Aktion sei der "größte Erfolg der Querdenkerszene bisher". Auch der Pianist Igor Levit fand bei Twitter deutliche Worte: Die stumpfste Waffe gegen die Pandemie sei schlechter, bornierter Schrumpfsarkasmus, der letztendlich bloß fader Zynismus sei, der niemandem helfe, sondern nur spalte.



Unter anderem Meret Becker, Ulrich Tukur und Jan Josef Liefers posteten auf Youtube und bei Instagram ironisch zugespitzte Videos, in denen sie sich über die Corona-Maßnahmen lustig machen. Liefers bedankt sich in seinem Clip mit ironischem Unterton "bei allen Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben". Liefers twitterte inzwischen, dass er sich kritisch mit den Entscheidungen der Regierung zur Corona-Pandemie auseinandersetze. Sein Video solle ein ironischer Kommentar über Prioritäten von Medien sei. Eine Nähe zu Querdenkern weise er "glasklar" zurück.



Tukur fordert die Bundesregierung auf: "Schließen Sie ausnahmslos jede menschliche Wirkungsstätte und jeden Handelsplatz. Nicht nur Theater, Cafés, Schulen, Fabriken, Buchhandlungen, Knopfläden nein, auch alle Lebensmittelläden, Wochenmärkte und vor allem auch all die Supermärkte. Sind wir erst am Leibe und nicht nur an der Seele verhungert und allesamt mausetot, entziehen wir auch dem Virus und seiner hinterhältigen Mutantenbagage die Lebensgrundlage."



Zuspruch kam vom früheren Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Er nannte die Aktion auf Twitter "großartig". Auch der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit findet lobende Worte: es handle sich ein "Meisterwerk", twitterte er. Und die AfD-Bundestagsabgeordnete Joana Cotar meinte, ebenfalls bei Twitter, Jan Josef Liefers' Medienkritik sei ein intelligenter Protest. Für die Kritik wurden die Hashtags #allenichtganzdicht und #allesschlichtmachen gesetzt.



Hinter der Aktion steckt die Münchner Firma Wunder Am Werk GmbH. Wer das Projekt unter dem Hashtag #allesdichtmachen koordiniert hat, ist noch nicht klar.

