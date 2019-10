Im Allgäu haben Gegner eines Bergbahnprojekts mit einer Menschenkette gegen den Ausbau von Liftanlagen protestiert.

Nach Angaben der Bürgerinitiative "Rettet den Grünten!" beteiligten sich mehr als 1.000 Menschen an der Aktion. Sie zogen in roter Kleidung den Berg Grünten hinauf, um eine symbolische rote Linie gegen Großbauvorhaben und Massentourismus zu bilden. Investoren planen für den Berg unter anderem moderne Liftanlagen, die teilweise ganzjährig laufen sollen, neue Berg- und Talstationen sowie eine neue Hütte auf dem Grüntenplateau.



Naturschützer befürchten dadurch eine Belastung für die Artenvielfalt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Michael Finger vom Bund Naturschutz sagte dem Deutschlandfunk, an schönen Sonnentagen seien zu viele Autos in der Region unterwegs - das könne so nicht weitergehen. Er schlug deshalb vor, die Parkgebühren für Tagestouristen von sechs auf 100 Euro zu erhöhen. Das Geld solle für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs verwendet werden.



Unterstützer des Liftausbaus verweisen dagegen auf zusätzliche Einnahmen durch mehr Tourismus.