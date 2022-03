Zu weitreichender Eingriff in die Freiheitsrechte oder Notwendigkeit zur Überwindung der Pandemie: Die Impfpflicht gegen Corona ist umstritten. (imago / Fotostand / K. Schmitt)

Derzeit herrsche in Europa ein akuter Papiermangel und somit fehle Material für die rund 120 Millionen Schreiben, die zur Information vorgesehen seien, heißt es in einer Stellungnahme der GKV. Zudem wehrt sich der Verband nach eigenem Bekunden dagegen, dass die Krankenkassen die Impfpflicht überwachen sollen. Dies sei eine staatliche Aufgabe. Die Meldung der Ungeimpften an Bußgeldstellen würde das Vertrauensverhältnis zwischen Versicherten und Krankenkassen stark belasten. - In der Debatte über eine allgemeine Corona-Impfpflicht in Deutschland werden die verschiedenen Vorschläge heute in einer Expertenanhörung des Bundestags erörtert.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.