Sollten alle Schulabgänger ein Jahr Dienst an der Allgemeinheit leisten? Über diese Forderung hat die CDU ein Werkstattgespräch geführt. Die Meinungen sind geteilt.

Der CDU-Politiker Kreuter sagte nach den Beratungen in Berlin, die Einführung eines verpflichtenden Dienstjahres wäre möglich, wenn dafür das Grundgesetz geändert werde. Da dies aber viel Zeit in Anspruch nehmen würde, wäre für eine Übergangszeit denkbar, die derzeitigen Freiwilligendienste zu stärken und als "Deutschlandjahr" unter einem staatlichen Überbau zusammenzuführen.



Ein eindeutiges Votum für eine allgemeine Dienstpflicht gab es bei dem Werkstattgespräch nicht. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hatte vor dem Treffen ein Dienstjahr etwa bei Bundeswehr oder Feuerwehr befürwortet, aber offen gelassen, ob dieses verpflichtend oder freiwillig sein sollte. Vertreter der Schwesterpartei CSU und des Koalitionspartners SPD lehnen einen verpflichtenden Dienst ab; auch die FDP und die Linke sind dagegen.

"Bindung des Bürgers an den Staat"

Kramp-Karrenbauer betonte in der CDU-Zentrale in Berlin, letztlich gehe es um die Bindung des Bürgers an den Staat. Die Parteivorsitzende verwies auf den zunehmenden Populismus in Deutschland. Vor diesem Hintergrund müsse man die Frage stellen: "Was hält unsere Gesellschaft eigentlich zusammen? Gibt es überhaupt noch einen Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält?"



Die CDU-Vorsitzende betonte, sowohl Männer als auch Frauen das von ihr angedachte Dienstjahr leisten sollten. Zudem müsse darüber nachgedacht werden, ob und wie Bürger mit Migrationshintergrund einbezogen werden sollten. Frankreich habe bei seinen Planungen für einen "Universellen Nationaldienst" gerade auch den Bereich der Integration im Blick, meinte Kramp-Karrenbauer.

Gesellschaftlich relevante Tätigkeit nach der Schulzeit

Angeregt hatte Kramp-Karrenbauer eine allgemeine Dienstpflicht schon, als sie noch Generalsekretärin ihrer Partei war. Jugendliche sollen demzufolge nach ihrer Schulzeit für ein Jahr in einem gesellschaftlich relevanten Bereich tätig werden. Im Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sprach die heutige CDU-Vorsitzende von einem "zutiefst bürgerlichen Gedanken", Land und Gesellschaft etwas zurückgeben zu wollen.



Für eine allgemeine Dienstpflicht wäre allerdings eine Grundgesetzänderung erforderlich, der Bundestag und Bundesrat mit jeweils Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen müssten. Denn die Verfassung schließt derzeit aus, dass irgendjemand zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden kann.

"Universeller Nationaldienst" in Frankreich

Ein Verbot von Zwangs- oder Pflichtarbeit ist auch europa- und völkerrechtlich geregelt. Die französische Regierung plant aber einen "Universellen Nationaldienst". Junge Menschen sollen demnach im Alter von 16 Jahren einen einmonatigen Pflichtdienst ableisten. Präsident Macron will damit Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Schichten zusammenbringen und den sozialen Zusammenhalt stärken. Kramp-Karrenbauer lobte das Vorhaben vor einigen Monaten als "spannendes Modell".