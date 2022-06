Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär (dpa/Benoit Doppagne)

Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte in Brüssel, sollte er nicht kommen könne, sei auch eine Zuschaltung per Video möglich. In Madrid solle ein umfassendes Hilfspaket für die Ukraine geschnürt werden. Die Nato-Staaten wollten dem Land langfristig beim Übergang zu moderner Militär-Ausrüstung helfen. Vorrangig gehe es um zusätzliche Waffenlieferungen für die Ukraine. Diese sei in einer kritischen Lage.

Darüber beraten am Nachmittag unter Leitung von US-Verteidigungsminister Austin zunächst die Länder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.