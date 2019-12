Das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene fordert eine baldige Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets.

Bund und Länder müssten ihren Streit beenden, sagte Geschäftsführer Flege der Nachrichtenagentur AFP. Die Tarifsenkung, die Anfang nächsten Jahres in Kraft treten solle, sei dringend notwendig, um beim Klimaschutz im Verkehr voranzukommen.



Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat befasst sich heute Abend mit den Regierungsplänen zum Klimaschutz. In dem vom Bundesrat gestoppten Gesetz ist unter anderem die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr enthalten. Einige Länder wollen aber zunächst eine Einigung über die Kostenverteilung zwischen Bund und Ländern beim Klimaschutz erzielen. Die Länder befürchten Einnahmeausfälle von bis zu 2,5 Milliarden Euro und argumentieren, dass der Bund gleichzeitig Mehreinnahmen hätte.



Die Bündnis-Grünen verlangten von Union und SPD auch inhaltliche Änderungen am Klimapaket. Grünen-Fraktionschef Hofreiter sagte der Deutschen Presse-Agentur, so sei die geplante Erhöhung der Pendlerpauschale unsozial und kontraproduktiv. Stattdessen sollten die Strompreise stärker gesenkt werden. Die Grünen sind in zehn Bundesländern an der Regierung beteiligt. Auch die SPD will Teile des Pakets neu verhandeln.