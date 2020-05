Viele Bahnhöfe in Deutschland sind laut einer Studie noch nicht barrierefrei.

Am schwierigsten ist die Situation für Rollstuhlfahrer und ältere Menschen im Saarland sowie in Thüringen, Hessen und Bayern, wie das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene mitteilte. In diesen Bundesländern ist der Untersuchung zufolge mehr als ein Fünftel der Bahnsteige nicht ohne Stufen zu erreichen.



Im bundesweiten Durchschnitt stieg der Anteil der Bahnhöfe mit gut zu erreichenden Gleisen im vergangenen Jahr auf mehr als 83 Prozent. 2017 lag der Anteil noch bei 77 Prozent.