Der französische Präsident Macron ist für eine strategische Partnerschaft mit der Türkei und Russland.

Es sei im eigenen Interesse, eine derartige Kooperation mit den beiden Ländern einzugehen, sagte Macron bei einem Staatsbesuch in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Auf diese Weise könne die Beziehung mit der EU langfristig stabilisiert werden. Zugleich erneuerte Macron seine Forderung, wonach Europa die Verantwortung für seine Verteidigung übernehmen soll, um in Fragen der Sicherheit nicht so sehr von den USA abhängig zu sein.