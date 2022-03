Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts nach Osten und Südosten abziehende Niederschläge, verbreitet aufgelockerte Bewölkung, gebietsweise dichter Nebel. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Im Tagesverlauf zunehmende Auflockerungen, teils auch länger sonnig bei oft milchig-trübem Himmel. Temperaturen 11 bis 20, an der Ostsee 8 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordwesthälfte Durchzug eines Wolken- und Regenbandes. In der Südosthälfte gebietsweise länger sonnig, regional aber auch milchig-trüb. 11 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.