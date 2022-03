Wetter Allmählich setzt sich Hochdruckeinfluss durch

Das Wetter: Im Nordosten und Südwesten länger hochnebelartig bedeckt, im Tagesverlauf aber zunehmende Auflockerungen. Sonst gebietsweise auch länger sonnig. Später von Südwesten durch Saharastaub allerdings oft milchig-trüber Himmel. Höchstwerte 6 bis 9 Grad an der Ostsee, sonst 11 bis 18 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte Durchzug eines Wolken- und Regenbandes. In der Südosthälfte gebietsweise länger sonnig. Temperaturen 8 bis 18 Grad.

16.03.2022