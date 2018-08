Der FDP-Vorsitzende Lindner hat die "MeTwo"-Debatte im Internet, bei der Menschen über ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus berichten, als einseitig kritisiert.

Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es gebe in Deutschland seit langem eine Alltagsdiskriminierung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, vor allem aus der Türkei. Zu dieser Debatte gehöre aber ein zweiter Aspekt: In der türkeistämmigen Gemeinschaft gebe es eine Geringschätzung freiheitlicher Werte.

Bemühungen, sich zu integrieren, würden vernachlässigt, so Lindner. Er verlangte, die Gesellschaft müsse offensiv zu ihren freiheitlichen Werten stehen. Der FDP-Chef sagte wörtlich: "Auf unsere Toleranz kann man sich nicht berufen, wenn man sie von Innen aushöhlen will."



Auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil äußerte sich zu der "MeTwo"-Debatte. Er sagte dem Tagesspiegel am Sonntag, es lasse sich nicht leugnen, dass Deutschland ein Rassismus-Problem habe.