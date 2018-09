Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, regt eine stärkere Verankerung der Themen Zuwanderung und Rassismus im Bildungsbereich an.

Interkulturelle Kompetenz müsse schon in der Lehrerausbildung einen festen Platz haben, sagt die CDU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das helfe dabei, auch unbewusste Diskriminierung frühzeitig zu erkennen. Zudem müsse es auch um mehr Vielfalt in den Lehrerkollegien gehen. Es sei wichtig, jetzt den Moment zu nutzen, um dem Alltagsrassismus in allen Bereichen der Gesellschaft wirkungsvoll etwas entgegenzusetzen, ergänzte sie.