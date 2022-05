Eishockey-WM 2023

Zweikampf-Szene aus dem Spiel Kasachstan gegen Deutschland bei der Eishockey-WM 2022 (Martin Meissner/AP/dpa)

Beide Länder reichten eine gemeinsame Bewerbung ein. Die ungarische Hauptstadt Budapest und die slowenische Hauptstadt Ljubljana zogen ihre Anfang Mai abgegebene Bewerbung hingegen zurück. Die Spielorte sollen am Freitag auf dem IIHF-Kongress in Tampere endgültig bekanntgegeben werden.

Ursprünglich hätte die WM im kommenden Jahr in St. Petersburg stattfinden sollen. Zuvor war Russland auch die Junioren-WM 2023 in Nowosibirsk und Omsk entzogen worden. Die IIHF hatte den Entzug mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine begründet.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.