Hamburg führt als erstes deutsches Bundesland einen Religionsunterricht in interreligiöser Trägerschaft ein.

Wie Bildungssenator Rabe von der SPD mitteilte, werden die Inhalte künftig gleichberechtigt von der evangelischen Kirche, der jüdischen Gemeinde, drei islamischen Verbänden und der alevitischen Gemeinde verantwortet. Alle Beteiligten dürften eigene Religionslehrer entsenden. Die katholische Kirche beteilige sich zunächst nur im Rahmen eines Modellversuchs, sagte Rabe. Laut den Angaben des SPD-Politikers soll das Konzept in den kommenden Jahren schrittweise an allen Hamburger Schulen umgesetzt werden.



In anderen Bundesländern wird Religionsunterricht nach Religionen und Konfessionen getrennt erteilt. In Hamburg gibt es dagegen schon seit Jahrzehnten den "Religionsunterricht für alle". Schüler aller Konfessionen und Religionen nehmen daran teil.