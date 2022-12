In Deutschland werden rund 300 Millionen alte Handys, Laptops oder Tablets zu Hause aufbewahrt. (picture alliance / dpa Themendienst / Christin Klose)

Das seien sieben bis acht ausrangierte IT-Geräte pro Haushalt, heißt es in einer Bitkom-Studie, die in Berlin vorgestellt wurde. Vor allem bei den Handys habe sich die Zahl in den vergangenen Jahren vervielfacht.

Bitkom-Hauptgeschäftsführer Rohleder rief die Verbraucher dazu auf, Altgeräte nicht zu Hause zu horten. Die Deutschen besäßen einen gigantischen Rohstoffschatz, der in den Recyclingkreislauf zurückgeführt werden müsse. Aussortierte Geräte könnten auf Wertstoffhöfen oder bei Mobilfunkbetreibern, bei Händlern oder Herstellern entsorgt werden.

