Führt die Bedrohung von Kommunalpolitikerinnen und -politikern dazu, dass es weniger Nachwuchs in der Politik gibt? Diese Sorge hat der Bürgermeister von Altena in Nordrhein-Westfalen, der vor einigen Jahren durch einen Messerangriff verletzt wurde. Er schaltet sich damit in eine Debatte um neu bekanntgewordene Fälle von Hasskommentaren gegen die Politik ein.

Hollstein sagte im Deutschlandfunk, insbesondere junge Frauen würden abgeschreckt - sowohl durch Bedrohungen als auch durch sexistische Äußerungen. Er könne gut nachvollziehen, dass Kommunalpolitiker Angst hätten, lasse sich selbst aber nicht einschüchtern: "So leicht wollen wir es den Menschen nicht machen, die unser System ablehnen." Hollstein kandidiert jetzt für das Amt des OB in Dortmund und betont, auch dort schrecke ihn der Rechtsradikalismus - den es in jeder größeren Stadt gebe - nicht ab.

"Es darf nicht sein"

Zuvor hatte sich auch Bundespräsident Steinmeier zu dem Thema geäußert - mit einem Appell zu mehr Schutz für Kommunalpolitikerinnen und -politiker. Diese dürften keine schlaflosen Nächte erleben, weil sie beleidigt oder bedroht würden. Zitat: "Es darf nicht sein, dass Menschen sich von ihrem Amt zurückziehen, weil sie um ihr Leben und um das ihrer Familien fürchten müssen."



Doch genau das haben in jüngster Vergangenheit mehrere getan. Das aktuellste Beispiel ist Arnd Focke, bisher Bürgermeister von Estorf in Niedersachsen. Er sagte offen, die Hetze habe ein Ausmaß angenommen, das er nicht mehr ertrage. Unter anderem seien Zettel mit der Aufschrift "Wir vergasen dich wie die Antifa" in seinen Briefkasten geworfen worden.

"Wie Freiwild im Internet"

Wegen zahlloser Beschimpfungen und Morddrohungen war im Oktober auch der Hamelner Landrat Tjark Bartels zurückgetreten - mit Burnout. Er sagte jetzt der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung", es dürfe nicht sein, dass jemand im Internet zum Freiwild erklärt werde.



Schlagzeilen machte auch die Bürgermeisterin von Arnsdorf in Sachsen: Martina Angermann (SPD) gab ebenfalls im Oktober ihr Amt auf - nach mutmaßlich rechtsradikaler Hetze und massivem Mobbing beantragte sie den vorzeitigen Ruhestand.

Hass-Attacken auch in Österreich

In Österreich sorgt gerade ein besonders prominenter Fall für viele Diskussionen: Dort sieht sich die neue Justizministerin einer Hetzkampagne ausgesetzt, die auch rassistisch geprägt ist. Anlass für die Hetze war vor allem ein medienrechtliches Verfahren gegen Alma Zadic. Die gebürtige Bosnierin hatte auf Twitter das Foto eines Burschenschaftlers geteilt, der den Hitlergruß gezeigt haben soll. Dazu schrieb sie: "Keine Toleranz für Neonazis, Faschisten und Rassisten". Der Mann sagt, er habe einem Bekannten zugewinkt.



In erster Instanz wurde Zadic für erlittene Kränkung zu einer Entschädigungszahlung verpflichtet. Dagegen legte sie Berufung ein, der Ausgang des Verfahrens ist noch offen. Zadic steht inzwischen unter Polizeischutz.