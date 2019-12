In der Altenpflege ist die Zahl der ausländischen Mitarbeiter in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Laut einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit waren Ende März dieses Jahres knapp 80.000 ausländische Altenpflegekräfte in Deutschland tätig. Damit hat sich der Anteil innerhalb von sechs Jahren auf 13,2 Prozent verdoppelt.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz erklärte, die Zahlen zeigten nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit. Die bis zu 300.000 Hilfskräfte aus Ost- und Südosteuropa, die in privaten Haushalten beschäftigt seien, erschienen in keiner offiziellen Statistik, sagte der Vorstand der Stiftung, Brysch.