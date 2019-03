Gegen einen allgemeingültigen Tarifvertrag in der Altenpflege gibt es offenbar verfassungsrechtliche Bedenken.

In einem Gutachten des früheren Verfassungsrichters di Fabio heißt es, Eingriffe des Staates in die Tarifautonomie seien nur zu begründen, wenn damit unfairer Wettbewerb - etwa durch Lohndumping - verhindert werde. Zudem sei die Pflegebranche bereits stark reguliert und unterscheide sich deshalb von anderen Wirtschaftszweigen. Das Gutachten hatte der Arbeitgeberverband bpa der privaten Pflegeanbieter in Auftrag gegeben.



Die Bundesregierung will laut Koalitionsvertrag dafür sorgen, dass für die Altenpflege ein flächendeckender Tarifvertrag gilt. Ziel ist, durch eine bessere Bezahlung den Beruf attraktiver zu machen.