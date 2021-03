Die Entscheidung der Caritas, einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die Altenpflege abzulehnen, ist offenbar in den eigenen Reihen umstritten.

Der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Neher, sagte, er bedaure die Entscheidung der Arbeitsrechtlichen Kommission seines Verbandes. Sie schade der Glaubwürdigkeit der Caritas und komme zu Unzeiten für die katholische Kirche. Mit dem Beschluss sei eine höhere Entlohnung von vielen Pflegekräften außerhalb der Caritas erst einmal verhindert worden und das mitten in einer Pandemie, so Neher. - Die Vereinbarung hätte für die rund 1,2 Millionen Beschäftigten in der Altenpflege eine Erhöhung des Mindestlohns um 25 Prozent bis 2023 bedeutet.

