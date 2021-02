Beschäftigte in der Altenpflege sollen in den nächsten Jahren deutlich mehr Lohn bekommen als bisher.

Die Gewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche - BVAP - einigten sich auf die letzten Details eines Tarifvertrags für die Branche. Grundzüge waren bereits im vergangenen Jahr ausgehandelt worden. Vorgesehen ist eine Erhöhung der Mindeststundenentgelte bis Mitte 2023 um 25 Prozent. Laut Verdi soll der Tarifvertrag vom Bundesarbeitsministerium zum 1. August für allgemeinverbindlich für die ganze Branche erklärt werden.



Der mit dem BVAP konkurrierende Arbeitgeberverband Pflege kündigte allerdings Klage gegen die Vereinbarung an. Zur Begründung hieß es, dieser Tarifvertrag binde nicht einmal drei Prozent der 28.000 Altenpflegeunternehmen in Deutschland. Zudem wären maßgeschneiderte Tarife nach Ort und Lage besser als ein "Einheitstarifvertrag".

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.