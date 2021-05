Bundesarbeitsminister Heil will mit einem Gesetz die Löhne in der Altenpflege erhöhen. Betreiber von Pflegeeinrichtungen sollen demnach nur noch dann Geld aus der Pflegeversicherung erhalten, wenn sie ihren Beschäftigten Tariflöhne zahlen. Konkret gehe es um eine Gehaltssteigerung von durchschnittlich mehr als 300 Euro pro Monat, sagte der SPD-Politiker.

Ein entsprechender Gesetzesentwurf liege der Bundesregierung bereits vor. Der Beschluss soll nach den Plänen von Heil noch im Sommer erfolgen. Bundesgesundheitsminister Spahn habe bisher keine konkrete Lösung vorgelegt, aber die Zeit dränge, betonte Heil gegenüber der "Bild am Sonntag". Bessere Löhne würden dafür sorgen, dringend benötigte Fachkräfte zu gewinnen.



Einen ähnlichen Vorschlag hatte am Freitag bereits die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, unterbreitet. Das finanzielle Druckmittel sei so groß, dass sich die Pflegeheime aller Voraussicht nach daran halten und ihre Lohnstrukturen umstellen würden, erklärte Baerbock dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Nach Informationen des Arbeitsministerium bekommt nur knapp die Hälfe der 1,2 Millionen in der Altenpflege Beschäftigten einen Tariflohn. Eine bessere Bezahlung von Altenpflegekräften ist ein erklärtes Ziel der Großen Koalition. Ein erster Versuch, für die gesamte Branche einen bindenden Tarifvertrag aufzusetzen, war zu Beginn des Jahres gescheitert.

