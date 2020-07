Die Einkommen für Beschäftigte in der Altenpflege haben zugelegt.

Laut dem von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Entgeltatlas überschritt der durchschnittliche Lohn für sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte im vergangenen Jahr die Marke von 3.000 Euro. Das entspreche einer Steigerung von rund 5,4 Prozent innerhalb eines Jahres. Für Hilfskräfte in der Altenpflege belief sich das mittlere Entgelt demnach auf knapp 2.150 Euro.



Weiter hieß es, die höchsten Löhne der Branche würden im Schnitt in Baden-Württemberg und Bayern gezahlt, die niedrigsten in Sachsen-Anhalt und Sachsen.