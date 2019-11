Der Windradbauer Enercon steht laut Berichten vor einem umfangreichen Stellenabbau.

Demnach fallen bei dem Unternehmen insgesamt 3.000 Arbeitsplätze weg, nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" an den Standorten Aurich und Magdeburg jeweils 1.500. Weiter heißt es, auch Arbeitsplätze bei Zuliefererfirmen seien gefährdet. Enercon ist einer der größten Hersteller der Branche.



Geschäftsführer Kettwig machte die Energiepolitik der Bundesregierung für die Entwicklung verantwortlich, die zu einem Einbruch des Marktes für Windenergie an Land geführt habe.



Der Ausbau von Windenergie ist in Deutschland ist zurzeit stark eingeschränkt. Als Hauptgründe gelten lange Genehmigungsverfahren, zu wenig ausgewiesene Flächen und viele Klagen von Bürgerinitiativen.