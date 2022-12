Gunilla Hallonsten (l), Vorsitzende von Right Livelihood, überreicht Olexandra Matwijtschuk, Menschenrechtsaktivistin aus der Ukraine, den Right Livelihood Award. (Maja Suslin / Tt / TT NEWS AGENCY / AP / Maja Suslin / Tt)

Die gemeinhin als Alternativer Nobelpreis bezeichnete Auszeichnung wurde den Preisträgern am Abend in Stockholm überreicht. Zu den Geehrten gehören die somalischen Menschenrechtsaktivistinnen Fartuun Adan und Ilwad Elman sowie die Ukrainerin Olexandra Matwijtschuk und das Center for Civil Liberties. Auch das venezolanische Kollektiv Cecosesola und das ugandische Africa Institute for Energy Governance wurden ausgezeichnet. Bekanntgegeben worden waren die Preisträger im September.

Der Right Livelihood Award wird seit 1980 alljährlich an mutige Persönlichkeiten und Organisationen verliehen, die sich für Menschenrechte, Umwelt und Frieden einsetzen.

