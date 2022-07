Seit 2011 fließt russisches Gas durch Nord Stream 1 nach Deutschland, ob das zukünftig so bleibt, ist unklar (picture alliance/dpa/Stefan Sauer)

Erdgas-Lieferungen aus anderen Ländern

Um die Abhängigkeit von Russland zu verringern, wird nach anderen Lieferländern für Gas gesucht. Mit Norwegen hatte bereits einer der wichtigsten Partner angekündigt, die Liefermengen deutlich zu erhöhen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vereinbarte außerdem mit Aserbaidschan eine Absichtserklärung über eine Verdoppelung der Erdgas-Lieferungen.

Die Niederlande kündigten dagegen an, die eigenen Gasfelder in Groningen vorerst nicht wieder anzukurbeln. Wegen zahlreicher Erdbeben war die Produktion stark reduziert worden und soll ab 2023 stoppen.

Viele Gespräche mit afrikanischen Ländern

Der italienische Ministerpräsident Draghi führte Gespräche in Algerien, um die Gaslieferungen auszubauen. Auch aus dem Kongo und Angola sicherte sich Italien bereits Gaslieferungen. Ägypten und Nigeria boten allen europäischen Ländern jeweils eine verstärkte Zusammenarbeit zur Sicherung der Energieversorgung an.

Des Weiteren schlug Bundeskanzler Scholz nach seiner Afrika-Reise im Mai vor, den Senegal bei der Erdgasförderung zu unterstützen und von dort Gas zu beziehen. Karen Pittel, Expertin beim Ifo-Institut für den Bereich Klima und Energie, hielt Scholz' Vorschlag im Deutschlandfunk für zu kurzsichtig gedacht. Es gebe internationale Abkommen, dass Industrieländer nicht mehr in fossile Erzeugung anderer Länder investieren sollten. Das sei zum Erreichen der Klimaziele überhaupt nicht sinnvoll.

Neue Anlagen für LNG-Terminals geplant

Auch der von Umweltschützern kritisierte Import von Flüssiggas soll die Engpässe verringern. Das LNG könnte mit Schiffen vor allem aus den USA und Katar geliefert werden, auch Australien wäre ein möglicher Lieferant. Im ersten Schritt setzte die Bundesregierung auf zwei schwimmende LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel, die in einigen Monaten in Betrieb gehen könnten. Bis stationäre Terminals betriebsfertig sind, wird es deutlich länger dauern.

In der Europäischen Union gibt es bereits weit über 30 LNG-Terminals. Theoretisch könnte Deutschland sich etwa in Polen um eine Mitnutzung der an der Grenze gelegenen Anlage in Swinemünde bemühen. Allerdings teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit, die Anladekapazitäten in den Nachbarländern reichten bei hoher Nachfrage nicht aus.

EU-Länder sollen Gas weitergeben

Die EU setzt bei einem russischen Lieferstopp auf einen Solidaritätsmechanismus. Die Mitgliedsstaaten sollen in Extremfällen Gas an ihre Nachbarländer übergeben, die konkrete Umsetzung muss bilateral geregelt werden. Deutschland schloss bereits Abkommen mit Dänemark und Österreich und ist an weiteren Abkommen mit Nachbarländern interessiert.

EU-Kommission bereitet Notfallplan vor

Für die Situation eines vollständigen Lieferstopps von russischem Gas nach Europa hat die EU-Kommission zudem einen ersten Entwurf für einen Notfallplan erstellt. Demzufolge soll die Mindesttemperatur in öffentlichen und kommerziellen Gebäuden ab Herbst auf 19 Grad gesenkt werden. Unternehmen, die Gas ersetzen können, sollten ihren Verbrauch reduzieren.

Bisher sehen die Regeln in der EU vor, dass bei Gasknappheit Haushalte und beispielsweise Krankenhäuser priorisiert würden. Wenn die Stromproduktion aber in Gefahr gerate, könnten Mitgliedsstaaten die Versorgung von Gaskraftwerken für die Stromversorgung über bestimmte geschützte Verbraucher stellen, heißt es.

