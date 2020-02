Es gibt viele Ideen - ein Überblick:

Business Schools – mit Coaching und Stipendium die Quote verbessern

Der Grundstein für spätere Führungspositionen wird schon in der Ausbildung gelegt. Deshalb haben Business-Schools wie die European School of Management and Technology (ESMT) in Berlin besondere Fördermaßnahmen für Frauen aufgelegt.

Das fängt beim Geld an: Spezielle Stipendien erleichtern Frauen das kostenpflichtige Studium an der ESMT. Frauen stünden weniger finanzielle Mittel zur Verfügung, so der Eindruck von Stefanie Kluth, Leiterin des Zulassungsbüros an der ESMT. Mit den Stipendien wolle die ESMT den Anteil der weiblichen Studierenden erhöhen.

In konservativen Unternehmen herrscht immer noch eine sehr männlich geprägte Kultur - auch darauf will die ESMT ihre Studentinnen vorbereiten. Einzelcoachings sollen den Studentinnen die Mittel an die Hand geben, sich trotzdem durchzusetzen. Sie lernen, selbstbewusst mit eigenen Stärken und Schwächen umzugehen und sich auf Stellen zu bewerben, auch wenn sie nicht alle gewünschten Kriterien schon erfüllen.

Serie: Nur mit Quote? Frauenförderung. Teil 1. Frauenstipendien und Coaching

Ein Beitrag von Stephanie Gebert

Großunternehmen - Jobsharing auch auf Leitungssebene

Als flexibles Arbeitszeitmodell hat sich das Jobsharing schon in vielen Unternehmen durchgesetzt – nur auf Führungsebene kaum. Die Deutsche Bahn geht neue Wege und hat seit vergangenem Jahr zwei Frauen auf der Stelle des Produktmanagements. Die beiden hatten sich gemeinsam auf eine ausgeschriebene Vollzeitstelle beworben und haben vom Unternehmen den Zuschlag erhalten. So können sie ihre Karriere und Privatleben unter einen Hut bekommen.

Gründerinnen – Kooperation in der "Weiberwirtschaft"

Immer mehr Frauen in Deutschland machen sich selbständig. Aber immer noch gelten Unternehmerinnen und Existenzgründerinnen als Ausnahme von der Regel. Das will die Genossenschaft "Weiberwirtschaft" ändern und hat in Berlin-Mitte Europas größtes Gründerinnenzentrum errichtet. Hier bekommen Frauen, die gründen wollen, Beratung und günstige Mikro-Kredite sowie als Starthilfe ein Büro, Ladengeschäft oder Werkstatt für eine vergleichsweise geringe Miete. Zur Infrastruktur gehört auch eine Kita und Konferenzräume.

Hochschulen – Mentoring für Akademikerinnen

Im Wissenschaftsbetrieb stagnieren die Zahlen seit Jahren: Der Frauenanteil innerhalb der Professorenschaft lag zuletzt bei 25 Prozent (Quelle: Statistisches Bundesamt), noch seltener sind Frauen auf den Posten des Dekans oder des Präsidenten einer Hochschule zu finden. Hilfe zur Selbsthilfe auf dem Karriereweg bietet die Universität Köln Frauen mithilfe des Cornelia-Harte-Mentoring. Akademikerinnen, die eine Wissenschaftskarriere planen, werden mit Professorinnen und Professoren zusammengebracht und von ihnen auf dem Karriereweg gecoacht.