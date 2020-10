Der sogenannte Alternative Nobelpreis geht in diesem Jahr unter anderem in den Iran und nach Belarus.

Ausgezeichnet werden die inhaftierte iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotudeh sowie der belarussische Demokratie-Aktivist Ales Beljazki und das von ihm gegründete Menschenrechtszentrum Wesna.



Der Preis geht zudem an den US-Bürgerrechtsanwalt Bryan Stevenson und die Aktivistin Lottie Cunningham Wren aus Nicaragua.



Die seit 1980 von einer Stiftung verliehene Auszeichnung heißt offiziell Right Livelihood Award. Die Verleihung findet am 3. Dezember statt. Die Preisträger erhalten jeweils 95.000 Euro.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.