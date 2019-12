"Alternativer Nobelpreis"

Die schwedische Right-Livelihood-Stiftung hat die diesjährigen Preisträger des Alternativen Nobelpreises ausgezeichnet.

Neben der jungen Schwedin Greta Thunberg wurden drei Menschenrechtler und Aktivisten geehrt. Sie seien "vier Visionäre", die für eine lebenswerte Zukunft auf dieser Erde kämpfen, begründete die Stiftung in Stockholm ihre Entscheidung. Der Alternative Nobelpreis ehrt Vertreter der Zivilgesellschaft und würdigt ihren Einsatz für Menschenrechte, Pressefreiheit, bürgerliche Freiheiten und Umweltschutz. Der Preis ist mit umgerechnet rund 380.000 Euro dotiert. Hier sind die Preisträgerinnen und Preisträger im Überblick:

Greta Thunberg

Die junge Schwedin ist weltweit zum Inbegriff der Forderungen der jungen Generation nach einer lebenswerten Welt geworden. Seit mehr als einem Jahr inspiriert und mobilisiert die Schülerin andere junge Menschen, sich für mehr Klimaschutz einzusetzen, und hat mit ihrem Schulstreik für Klimaschutz die "Fridays for Future"-Bewegung losgetreten. Greta Thunberg nahm nicht an der Ehrung teil, da sie sich auf der UN-Klimakonferenz in Madrid befand.

Davi Kopenawa

Geboren im Amazonasgebiet ist Kopenawa einer der bekanntesten Sprecher der Ureinwohner Brasiliens. Seinem Volk gehören heute rund 35.000 Mitglieder in Brasilien und Venezuela an. Kopenawa kämpft gegen die Zerstörung der Lebensgrundlage der Yanomami und setzt sich für die Sicherung der Landrechte und Kultur der Ureinwohner, sowie auch für den Schutz der Wälder und Artenvielfalt im Amazonasgebiet ein. Dank seines jahrelangen Einsatzes zusammen mit internationalen Organisation erklärte die brasilianische Regierung 1992 ein mehr als 96.000 Quadratkilometer großes Areal im Regenwald zum Yanomami-Schutzgebiet.



Kopenawa hat den Alternativen Nobelpreis 1989 schon einmal in Empfang genommen - damals im Auftrag der Menschenrechtsorganisation Survival International.

Aminatou Haidar

Als eine der prominentesten Vertreterinnen des indigenen Volkes der Sahrauis setzt sich Aminatou Haidar seit Jahrzehnten für die Unabhängigkeit der Westsahara ein. Ihr friedliches Engagement gegen die marokkanische Besetzung Mitte der 1970er Jahre brachte Haidar den Beinamen "Gandhi der Westsahara" ein. Sie dokumentierte Festnahmen und Entführungen. Wegen ihres Kampfes saß die 53-Jährige auch in Haft und wurde gefoltert. Mehrfach trat sie in den Hungerstreik. Mit Haidar wird erstmals eine Person aus der Westsahara mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.

Guo Jianmei

Guo Jianmei gilt als eine der angesehensten Anwältinnen für Frauenrechte. Sie wird "für ihre bahnbrechende und beharrliche Arbeit zur Sicherung der Frauenrechte in China" ausgezeichnet.Sie war die erste, die sich hauptberuflich in der gemeinnützigen Rechtshilfe benachteiligten Frauen gewidmet hat. Später gründete sie eigene Netzwerke, mit denen sie und ihre Mitstreiter kostenlose Rechtsberatung anbieten - trotz zunehmender Repressionen gegen Bürgerrechtsorganisationen. Ihr an der Pekinger Universität gegründetes Rechtsberatungszentrum beriet Betroffene sexueller Übergriffe, Opfer der Ein-Kind-Politik, Wanderarbeiterinnen und Angestellte in Diskriminierungsverfahren. 2016 schloss die chinesische Regierung das Zentrum ohne Angabe von Gründen.

"Alternativer Nobelpreis"

Der "Right Livelihood Award" wurde 1980 von dem schwedisch-deutschen Philanthropen Jakob von Uexküll ins Leben gerufen. Zum Nobelpreis besteht trotz der Bezeichnung "Alternativer Nobelpreis" keine Verbindung. In diesem Jahr wird die Auszeichnung zum 40. Mal verliehen. Die Preisverleihung findet am 4. Dezember in Stockholm statt.