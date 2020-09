Im Streit um die Kostenerstattung alternativer Arzneien und Heilmethoden hat ein Gerichtsurteil die Position der gesetzlichen Krankenkassen gestärkt.

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen wies die Klagen eines Patienten zurück, der bei seiner Kasse die Kostenübernahme für Nahrungsergänzungsmittel, eine Feldenkrais-Therapie und die Behandlung in einem Naturheilzentrum beantragt hatte. Zur Begründung erklärten die Richter in Celle, Nahrungsergänzungsmittel seien generell von der Kostenübernahme ausgeschlossen - nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel könnten nur in Ausnahmefällen bezahlt werden. Zudem sei eine Feldenkrais-Behandlung kein anerkannter Gesundheitskurs. Damit bestätigte das Gericht in Celle in allen Fällen die Rechtsauffassung der Krankenkasse.

