SPD-Chefin Nahles hat die Union dazu aufgerufen, die Vorschläge von Arbeitsminister Heil für eine Grundrente als Instrument gegen Altersarmut genau zu prüfen.

Respekt und Anerkennung für die Lebensleistung müsse dem Land etwas wert sein, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das gelte auch für jene, die lange für kleinen Lohn gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hätten. Nach ihren Einschätzungen würden vor allem Frauen von der Grundrente profitieren.



Eine Sprecherin der Bundesegierung verwies darauf, dass im Koalitionsvertrag eine Bedürftigkeitsprüfung für die Grundrente vorgesehen sei. Eine solche enthalte Heils Konzept nicht. Mittels Bedürftigkeitsprüfung wird festgestellt, ob die Voraussetzungen für die Gewährung bestimmter Sozialleistungen gegeben sind, oder ob jemand durch andere Quellen als der eigenen Erwerbstätigkeit über Vermögen verfügt.

900 Euro im Monat

Mit Blick auf eine mögliche Finanzierung verwies die Regierungssprecherin auf Bundesfinanzminister Scholz, ebenfalls SPD, der nicht davon ausgehe, dass die Steuereinnahmen weiterhin so hoch seien wie zuletzt. Kanzlerin lege Wert darauf, dass die Positionen von Scholz und Heil zusammengeführt werden, betonte sie. Schon zuvor hatte es aus der CDU geheißen: Rentenerhöhungen nach dem Gießkannen-Prinzip werde es mit uns nicht geben.



Das von Heil vorgestellte Modell sieht für Bezieher geringer Einkommen einen steuerfinanzierten Zuschlag von bis zu 447 Euro monatlich zur Rente vor, sodass man am Ende auf etwa 900 Euro kommen würde. Voraussetzung sind 35 Beitragsjahre. Bis zu vier Millionen heutige und künftige Rentner sollen davon profitieren. Darunter sind wohl drei Viertel Frauen und viele Beschäftigte im Osten, wo Niedriglöhne verbreiteter sind als im Westen.



Auf eine Bedürftigkeitsprüfung wie bei Hartz IV will Heil ganz bewusst verzichten. Er fände es respektlos, wenn die Betroffenen nach einem langen Arbeitsleben ihre Vermögenslage beim Amt darlegen müssten, führte er aus. Heil rechnet nach Angaben seiner Sprecherin mit Kosten in Höhe eines mittleren einstelligen Milliardenbetrages.

Kritik vom VdK, weil Arbeitslosigkeit unberücksichtigt bleibt

Der Sozialverband VdK monierte, dass Zeiten der Arbeitslosigkeit bei den Voraussetzungen unberücksichtigt blieben. Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Laumann, bezeichnete Heils Vorlage im SWR als vernünftige Diskussionsgrundlage. Niedersachsens Finanzminister Hilbers (CDU) indes hält Heils Konzept für "völlig falsch". Man dürfe nicht ständig teure Zusatzpakete schnüren und die jüngeren Generationen überfordern, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".



FDP-Chef Lindner sagte der "Rheinischen Post", das Modell des Arbeitsministers koste nicht nur die Allgemeinheit viel Geld, es werde auch das Leistungsprinzip ausgehebelt. Der Rentenexperte der Grünen, Kurth, sagte im Deutschlandfunk, Heils Pläne gingen grundsätzlich in die richtige Richtung. Wenn die SPD aber Millionen Menschen solche Hoffnungen mache, müsse sie auch gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner genau überlegen, wie sie die Grundrente finanzieren wolle. Kurth schlug vor, diese zunächst nur Neurentnern zukommen zu lassen. Zudem müsse das Haushaltseinkommen einbezogen werden, um den Bedarf zu prüfen.