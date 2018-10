Immer mehr Rentenzahlungen werden an Senioren im Ausland überwiesen.

Das berichtet die "Saarbrücker Zeitung" unter Berufung auf die Deutsche Rentenversicherung Bund. Seit dem Jahr 2000 stieg die Zahl der nicht in Deutschland lebenden Rentner demnach von 1,1 Millionen auf 1,5 Millionen. Der Anstieg beruht zu einem großen Teil auf der Zuwanderung von Arbeitnehmern in den 1960-er und 70-er Jahren. Mittlerweile nicht mehr in Deutschland lebenden ehemaligen Gastarbeitern werde die Rente in ihr Heimatland überweisen.