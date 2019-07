Altersforschern ist es gelungen, das biologische Alter von männlichen Probanden um zweieinhalb Jahre zurückzudrehen.

Der Genomforscher Schumacher von der Universität Köln sagte im Deutschlandfunk, für die Sektkorken sei es aber noch zu früh. Es handele sich um eine sehr kleine Studie mit nur neun Probanden. Skepsis sei daher angebracht, meinte der Experte für die Biologie des Alterns.



Das Spannende an der Studie sei jedoch gewesen, dass sich die Marker des biologischen Alterns, die im Blut gemessen worden seien, verjüngt hätten. Was das für das gesamte biologische Alter dieser Probanden bedeute, sei allerdings weniger klar. Man habe die sogenannte epigenetische Uhr nur in den weißen Blutkörperchen gemessen - es sei also ungewiss, ob auch andere Organe einen positiven Effekt zeigen könnten, so Schumacher.



Wichtig seien im Alter die kognititive Funktion, der Blutdruck und das Krebsrisiko. Gerade die Gesundheit im Alter zu erhalten sei ein wichtiges Ziel, betonte Schumacher. Deshalb seien die nun erreichten Forschritte wertvoll.



Auf einer Konferenz in New York hatten am vergangenen Freitag die Forschenden vom Biotech-Start-Up-Unternehmen Intervene Immune ihre Ergebnisse vorgestellt.