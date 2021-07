Bundestagsabgeordnete von Union, SPD, Linken, FDP und Grünen fordern, den Sonderstatus der Parlamentarier bei der Altersversorgung zu beenden.

Die aktuelle Regelung sei nicht mehr zeitgemäß, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, aus der die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Bundestagsabgeordnete sollten selbst für ihr Alter vorsorgen. Die für sie gültige Sonderregelung treffe in der Bevölkerung auf wenig Verständnis.



Die Pensionsbezüge aus Steuermitteln stehen seit langem in der Kritik. Der Bund gibt dafür mehr als 50 Millionen Euro im Jahr aus. Die sogenannte Altersentschädigung ist im Grundgesetz festgeschrieben und soll die Unabhängigkeit der Parlamentarier sichern. Ein Abgeordneter erwirbt bereits nach einem Jahr im Bundestag einen Pensionsanspruch von rund 250 Euro im Monat.

