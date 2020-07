Nach langem Streit in der Koalition hat der Bundestag die Grundrente verabschiedet. Damit kann nun morgen auch der Bundesrat über das Gesetz entscheiden, das zum 1. Januar 2021 in Kraft treten soll.

Die Leistung soll zu Beginn des kommenden Jahres eingeführt werden. 1,3 Millionen Rentner sollen davon profitieren. Ein Großteil davon - 70 Prozent - sind Frauen. Voraussetzung sind mindestens 33 Beitragsjahre in der Rentenversicherung. Außerdem darf das Einkommen eine bestimmte Grenze nicht übersteigen.



Arbeitsminister Heil, SPD, sprach vom "zentralen sozialpolitischen Projekt dieser Bundesregierung". Die Opposition kritisierte die Grundrente als zu wenig wirksam beziehungsweise als zu teuer.

Union und SPD hatten sich Anfang der Woche nach langem Ringen auf die Grundrente geeinigt. Die Union hatte der Grundrente lange Zeit kritisch gegenüber gestanden und erst vor wenigen Tagen ihren Widerstand aufgegeben. Umstritten war vor allem die Finanzierung, denn Arbeitsminister Heil wollte dafür ursprünglich eine Finanztransaktionssteuer heranziehen - die aber nicht in Sicht ist. Hier können Sie nachhören, wie es zu der Einigung in der Koalition kam.



Worum es bei der Grundrente im Einzelnen geht und was Sie darüber wissen müssen, können Sie hier ausführlich nachlesen.

Auch zweiter Nachtragshaushalt beschlossen

Der Bundestag hatte zuvor mit großer Mehrheit den zweiten Nachtragshaushalt in diesem Jahr beschlossen. Damit steigt die Neuverschuldung des Bundes in diesem Jahr auf 218 Milliarden Euro. Insgesamt hat der Bundeshaushalt ein Volumen von 508 Milliarden Euro.



Mit den zusätzlichen Finanzmitteln sollen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bekämpft werden. Der Nachtragshaushalt sieht Überbrückungshilfen für Unternehmen, Finanzhilfen für Kommunen und Entlastungen für Verbraucher und Familien vor.



Kritik kam von der Opposition: Die Linken-Politikerin Lötzsch sagte, die Hilfe komme bei ärmeren Menschen nicht an. Sie forderte einen Zuschlag für die Bezieher von Hartz-4. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, der AfD-Politiker Böhringer, kritisierte die bisherigen Pandemie-Maßnahmen der Regierung. Erst der Lockdown habe zur Notlage vieler Unternehmen geführt. Jetzt missbrauche die Regierung die Lage, um den Haushalt aufzublähen.

