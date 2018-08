Finanzminister Scholz strebt ein sicheres Rentenniveau bis 2040 an - und hat damit eine kontroverse Debatte ausgelöst, die wir hier dokumentieren. Der Sozialverband VdK sieht Scholz' Vorstoß positiv.

Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, das Rentenniveau bis 2025 bei 48 Prozent zu stabilisieren. Das Rentenniveau ist - so formuliert es die Deutsche Rentenversicherung Bund - das Verhältnis zwischen "der Höhe der Standardrente (45 Jahre Beitragszahlung auf Basis eines Durchschnittsverdienstes) und dem Entgelt eines Durchschnittsverdieners".



Scholz hatte der "Bild am Sonntag" gesagt, man wolle darauf bestehen, dass die Bundesregierung ein stabiles Rentenniveau auch in den 20er und 30er Jahren gewährleistet - und das auch plausibel finanziert. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Bentele, hält das für sinnvoll. Sie sagte im Deutschlandfunk, viele Menschen hätten Angst vor Altersarmut, deshalb sei politische Verlässlichkeit wichtig. Die Bundesregierung sende ein klares Signal an die Rentenkommission, die Empfehlungen für das System ab 2030 ausarbeiten soll. Bentele betonte mit Blick auf die zu erwartenden Kosten, am wichtigsten sei, dass sich die Lebensleistung der Menschen lohne. Sie sprach sich dafür aus, die Rentenkasse auch mit anderen Steuern zu füllen. Als Beispiel nannte sie eine Finanztransaktionssteuer oder eine Erbschaftssteuer - allerdings nach einer Reform.



Die anderen Reaktionen auf Scholz' Vorstoß: Unionsfraktionschef Kauder gehtes zu schnell. Er sagte der "Funke"-Mediengruppe, gerade für die Arbeit der Kommission sei es nicht gut, wenn von Seite des Koalitionspartners weitgehende Forderungen gestellt würden. Noch kritischer gab sich Fraktionsvize Gröhe, der Mitglied der Kommission ist: Er sprach von einem "Bärendienst".



Die Grünen sehen Scholz' Vorschläge ebenfalls kritisch: Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte der "Rheinischen Post", es sei bigott und unglaubwürdig, wenn Minister Scholz nun aus heiterem Himmel und im Alleingang die langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus verspreche. Die SPD habe selbst dazu beigetragen, dass das Rentensystem durch immer mehr versicherungsfremde Leistungen wie die Mütterrente geschwächt worden sei. Was die Grünen fordern, lesen Sie hier.



FDP-Chef Lindner forderte von Scholz einen tragfähigen Finanzierungsplan. Was die FDP sich für die Zukunft der Rente vorstellt, können Sie hier nachlesen. Kernpunkt: das Baukastenprinzip, "damit jeder sich seine Elemente im Laufe seines individuellen Erwerbslebens selbst zusammenstellen kann."



Die Linke wird besonders deutlich in ihren Forderungen zur Rente: Sie fordert eine Umkehr in der Politik und ein Rentenniveau von 53 Prozent.



Die AfD arbeitet noch an einem Rentenkonzept. Der Vorsitzende Gauland hatte zuletzt im ZDF eingeräumt, dass es noch kein abgestimmtes Konzept gibt.