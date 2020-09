EU-Sozialkommissar Schmit hat davor gewarnt, die Folgen der Alterung der Bevölkerung zu unterschätzen.

Der Luxemburger sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", nicht alle Staaten der Gemeinschaft seien ausreichend darauf vorbereitet. Eine Möglichkeit, den Trend zu entschärfen, sei Zuwanderung. Wenn in Folge der demografischen Entwicklung nicht mehr genügend Fach- und Arbeitskräfte zur Verfügung stünden, würde das die Wirtschaft belasten. Und ohne eine konkurrenzfähige Wirtschaft seien auch die Sozialsysteme nicht mehr tragfähig. Europa benötige schon aus wirtschaftlichen Gründen eine gesteuerte und zielgerichtete Einwanderung, betonte Schmit.



Die in Teilen der Bevölkerung vorhandenen Ängste vor Überfremdung müsse man dennoch ernst nehmen. Eine Politik, die das nicht tue, werde scheitern, sagte der EU-Kommissar. Umso wichtiger seien eine strukturierte Einwanderungspolitik und eine gelungene Integration. Bei der Integration gebe es in fast allen EU-Ländern noch einen sehr großen Nachholbedarf, meinte Schmit.

