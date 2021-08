In der türkischen Hauptstadt Ankara haben hunderte Menschen Geschäfte und Häuser syrischer Flüchtlinge angegriffen.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, zog der Mob durch den Bezirk Altindag, warf Steine auf Wohnungen, in denen er Syrer vermutete, und plünderte Läden. Medien berichteten von zahlreichen Verletzten. Die türkische Regierung sprach von den schlimmsten Ausschreitungen gegen Flüchtlinge seit mehreren Jahren. Ein türkischer Teenager kam bei den Auseinandersetzungen ums Leben. Den Einsatzkräften zufolge sind 76 Personen festgenommen worden. In der Türkei leben momentan fast vier Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien. In den vergangenen Monaten nahm auch die Zahl der Migranten aus Afghanistan zu.



Für Aufregung sorgten zuletzt Videos in den Sozialen Medien. Sie sollen Afghanen zeigen, die illegal über die Grenze zum Iran in die Türkei kommen. Die Bilder heizten die Stimmung gegen Geflüchtete im Land weiter an. Die größte Oppositionspartei CHP verschärfte ihre Rhetorik und kritisierte Präsident Erdogan für seine Flüchtlingspolitik. CHP-Chef Kilicdaroglu erklärte, er werde alle Migranten in ihr Herkunftsland zurückschicken, sollte seine Partei an die Macht kommen.

