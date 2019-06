Die Witwe von Altkanzler Kohl hat die Klagen gegen die Veröffentlichung von Tonbändern ihres Mannes verteidigt.

Ganz vieles darauf sei offenkundig nicht für die Veröffentlichung bestimmt gewesen, sagte Maike Kohl-Richter dem Deutschlandfunk. Auf den Tonbändern sei ein Helmut Kohl zu hören, der mit Nebenbemerkungen und vielen Anekdoten sein Leben erzähle. Es würden keine Geheimnisse preisgegeben. Sie habe großes Vertrauen in den Rechtsstaat, führte Kohl-Richter aus. Am Ende werde feststehen, dass auch ein Mensch in der Öffentlichkeit ein Recht auf Privatsphäre habe.



Zugleich wies sie Vorwürfe zurück, sie würde nicht im Sinne des Altkanzlers handeln. Vielmehr seien diese Darstellungen Erfindung von Menschen, die ihren Mann hätten fremdbestimmen wollen. Helmut Kohl habe eindeutig festgelegt, dass sie einmal sein persönliches und historisches Erbe antreten solle. Kohl-Richter trat auch Darstellungen entgegen, ihr ginge es um finanziellen Profit. Vielmehr sei es so, dass sie Nächte lang dasitze und sich frage, ob ich sie sich die Prozesskosten überhaupt leisten könne.

Peter Kohl: Kohl-Richter ist keine Historikerin

Der Sohn des Altkanzlers, Peter Kohl, hatte jüngst über Maike Kohl-Richter gesagt, sie sei keine Historikerin und kenne sich nicht aus mit der Geschichte seines Vaters. Sie wolle die Deutungshoheit über dessen politisches Vermächtnis erlangen und auf Ewigkeiten besetzen.



Mehrere Verfahren hat es bereits gegeben oder laufen noch. Basierend auf Gesprächen mit Helmut Kohl hatte dessen Biograf und Ghostwriter Heribert Schwan das Buch "Vermächtnis - Die Kohl-Protokolle" veröffentlicht. Darin wurden Gerichtsurteilen zufolge nicht autorisierte Zitate von Kohl veröffentlicht, unter anderem drastische Äußerungen über andere Politiker. Zu den zentralen Streitpunkten zählt die Frage, ob Schwan Vertrauensbruch begangen hat. Autor und Verlag bestreiten dies. Juristisch geht es letztlich um die Herausgabe der Tonbänder, um ein Verbot der Veröffentlichungen und um Entschädigungszahlungen.



Am 16. Juni jährt sich Kohls Todestag zum zweiten Mal.