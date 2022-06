Medienbericht zum Parteiausschlussverfahren

Altkanzler Gerhard Schröder (picture alliance / Kay Nietfeld)

Schröder sagte dem "Spiegel", er werde auch in Zukunft SPD wählen, selbst wenn der eine oder die andere aus der Parteiführung es ihm gegenwärtig schwer mache. Mehrere Verbände hatten beantragt, Schröder wegen seiner langjährigen Tätigkeit für russische Energiefirmen und seiner Nähe zu Russlands Präsident Putin aus der Partei auszuschließen. Bei der SPD in Hannover ist derzeit ein entsprechendes Verfahren gegen den Altkanzler anhängig. Die zuständige Schiedskommission will dem Medienbericht zufolge in der übernächsten Woche mit Verhandlungen beginnen.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.