Altkanzler Schröder verzichtet auf Ehrenbürgerschaft der Stadt Hannover. (imago images / Eibner)

Einen entsprechenden Brief an Hannovers Oberbürgermeister Onay veröffentlichte er im Online-Netzwerk LinkedIn. Ein Sprecher der Stadt konnte den Eingang des Briefes bisher nicht bestätigen. Er teilte allerdings mit, es werde juristisch geprüft, ob die Verzichtserklärung ausreiche oder ob noch ein formaler Verwaltungsakt zum Entzug der Ehrenbürgerwürde notwendig sei. Ein Beschluss über den Entzug der Ehrenbürgerschaft sollte am 31. März gefasst werden.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.