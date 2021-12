Als Bundeskanzlerin ist Angela Merkel verabschiedet, ruhen wird sie dennoch nicht: Ihre Büroleiterin kündigte eine Autobiographie an. (dpa / Michael Kappeler)

Das gab ihre langjährige Büroleiterin Beate Baumann im "Spiegel" bekannt. Die CDU-Politikerin wolle nicht "ihr ganzes Leben nacherzählen". Vielmehr gehe es der Altkanzlerin darum, "ihre zentralen politischen Entscheidungen in eigenen Worten zu erklären, und mit Rückgriff auf ihren Lebensweg".

Sie selbst werde in den kommenden zwei bis drei Jahren gemeinsam mit Merkel an dem Buchprojekt arbeiten. "Die Bundeskanzlerin und ich sind ganz sicher: Wenn wir dieses Buch machen sollten, dann machen wir es allein, also ohne Ghostwriter, ohne Historiker, ohne Journalisten", betonte Baumann, die seit fast 30 Jahren mit Merkel zusammenarbeitet. Einen Verlag gibt es demnach noch nicht.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.