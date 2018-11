Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat für eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland geworben.

Der CDU-Politiker äußerte sich beim deutsch-russischen Rohstoff-Forum in Potsdam. Altmaier sagte, es gebe auf beiden Seiten den Willen, die politischen Probleme zu lösen und die wirtschaftlichen Beziehungen auszubauen. Auf Dauer könne es sich Deutschland nicht erlauben, dass es östlich der EU-Grenze große Gebiete gebe, in denen das Wirtschaftswachstum weit unter dem bleibe, was eigentlich möglich sei. Die umstrittene Ostsee-Pipeline Nordstream 2 bezeichnete Altmaier als Ergänzung. Sie sei kein Ersatz für die Gasversorgung über die Ukraine.