Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) - Archivfoto (dpa/ picture-alliance/ Sebastian Kahnert)

Sein designierter Nachfolger Habeck von den Grünen sei gut vorbereitet und könne das Thema Transformation der Wirtschaft prominent vertreten, sagte der CDU-Politiker in Berlin. In die Zuständigkeit des Ministeriums fällt künftig auch die Klimapolitik. Altmaier sagte, der neue Zuschnitt sei eine konsequente Weiterentwicklung. So könne Deutschland beim Windenergieausbau schneller vorankommen als bisher.

