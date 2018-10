Die Türkei hat Deutschland eine stärkere Zusammenarbeit im Energiesektor angeboten.

Der zuständige türkische Minister Dönmez sagte beim Deutsch-Türkischen Energieforum in Ankara, sein Land sei aufgrund der geographischen Lage wichtig für die Energiesicherheit Europas. Es sei möglich, türkische Pipelines ins europäische System zu integrieren und beispielsweise mit irakischen Leitungen zu verbinden. Bundeswirtschaftsminister Altmaier erklärte in Ankara, er habe mit Interesse gehört, dass die Türkei zu einer Gas-Drehscheibe zwischen Europa und Asien werden wolle. Beide Länder seien bisher abhängig von Importen aus Russland und hätten Interesse an einer Diversifizierung.



Der CDU-Politiker hob auch das Potenzial beim Ausbau erneuerbarer Energien hervor. Gemeinsam könne man hier viel erreichen, so Altmaier. Die türkische Regierung versucht derzeit verstärkt, mit Solarenergie die Abhängigkeit von importiertem Erdöl und Erdgas zu verringern.