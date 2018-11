Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat davor gewarnt, die geplante deutsch-russische Gasleistung "Nord Stream 2" mit der Reaktion auf das Agieren Moskaus vor der Halbinsel Krim zu vermischen.

Das seien zwei unterschiedliche Bereiche, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. Nach dem Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch waren Forderungen laut geworden, das umstrittene Projekt zu beenden. Der CDU-Politiker wies auf die vor vier Jahren beschlossenen Sanktionen hin, mit denen die Europäische Union auf die russische Eroberung der Krim reagiert hatte. Diese würden sehr konsequent umgesetzt, betonte Altmaier.



Die EU will vorerst auf weitere Sanktionen gegen Moskau verzichten. Das geht aus einer von der Außenbeauftragten Mogherini verbreiteten Erklärung der Mitgliedsstaaten hervor.



Der ukrainische Präsident Poroschenko hat unterdessen an Deutschland appelliert, Kriegsschiffe ins Schwarze Meer zu entsenden. Wenn mehrere NATO-Mitglieder dazu bereit seien, könnte dies eine Botschaft der Abschreckung gegen Russland sein, sagte er in Interviews mit deutschen Zeitungen.